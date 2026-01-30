Son Mühür- Oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi geçtiğimiz yıl başlamış ve magazin gündeminde sık sık yer almıştı.

İkilinin tanışıklığı, birkaç yıl önce birlikte rol aldıkları bir reklam filmiyle başlamıştı. O dönem arkadaş olan Sancaktutan ve Aka, ilerleyen süreçte farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam etti. Zamanla yakınlaşan ikilinin dostluğu, romantik bir ilişkiye dönüştü.

Kubilay Aka tanışma hikayesini anlatmıştı

Kubilay Aka, daha önce verdiği bir röportajda sevgilisiyle olan tanışma sürecini şu sözlerle dile getirmişti: “5-6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.”

Sosyal medya hamlesi iddiaları güçlendirdi

Çift hakkında son saatlerde ayrılık söylentileri konuşulmaya başlandı. Hafsanur Sancaktutan’ın, sosyal medya hesabında Kubilay Aka ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması dikkat çekti. Aka’nın hesabında ise ikiliye ait karelerin durmaya devam etmesi, iddiaları daha da güçlendirdi.

Tartışma mı, ayrılık mı?

Sancaktutan’ın bu hamlesi sonrası çiftin tartışma yaşamış olabileceği konuşulurken, ayrılık ihtimali de magazin kulislerinde yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.