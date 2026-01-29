Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre genç kadının geçmişi, sosyal çevresi ve özel bağlantıları şimdi mercek altında. Emniyet birimleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda ele geçirilen detaylar, iddiaların boyutlarını ortaya koyuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Tuana İyigör'ün adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile olan ilişkisi nedeniyle de gündeme geldi.İddiaya göre İyigör ile Keleş arasında geçmişte romantik bir bağ var ve bu ilişki üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyor. Ekipler, lüks harcamaların kaynağını ve şüpheli ekonomik döngülerin boyutlarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tuana İyigör kimdir ve nereli?

Tuana İyigör hakkında şu ana kadar kamuoyuna yansıyan biyografik detaylar sınırlı. Gözaltı kararının ardından genç kadının geçmişine dair araştırmalar hız kazandı. Sosyal medya paylaşımları ve çevresinden edinilen bilgilere göre İyigör, lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken bir isim. Paylaşımlarında lüks oteller, restoranlar ve tatil mekanları öne çıkıyor. Yaşı ve memleketi konusunda net bilgiler henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı ancak genç yaşta olduğu ve İstanbul'da yaşadığı belirtiliyor.

Fatih Keleş ile ilişkisi ne düzeyde?

Soruşturmanın odak noktalarından biri, Tuana İyigör ile Fatih Keleş arasındaki bağ. İddialara göre çift geçmişte sevgili ve bu dönemde birlikte katıldıkları özel partiler ile organizasyonlar emniyet kayıtlarına geçti. Keleş'in irtibatını kullanarak haksız kazanç sağladığı ve bu paraları lüks harcamalarda değerlendirdiği öne sürülen İyigör, olayın hukuki boyutu netleşene kadar gözaltında kalacak. Konuyla ilgili henüz resmi makamlarca doğrulanmış açıklama yapılmadı ancak soruşturma dosyasındaki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

"Akrep" kod adı ve uyuşturucu operasyonu

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda Tuana İyigör'ün yasa dışı faaliyetlerde "Akrep" kod adını kullandığı belirlendi. Bu kod adın uyuşturucu ağı içindeki yerini ve rolünü ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Ayşe Sağlam isimli bir başka şüphelinin de bu ağın içinde olduğu ve Fatih Keleş ile birlikte uyuşturucu madde kullanımının olduğu organizasyonlara katıldığı kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında pek çok isim hakkında yakalama kararı bulunuyor ve detayları netleştirmek için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ifade işlemleri ve delil incelemelerinin ardından davanın seyri belli olacak. Tuana İyigör'ün avukatlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kamuoyu yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.