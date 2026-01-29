Son Mühür - Ukrayna, 75 yaş üzerindeki sürücüler için “sınırlı ehliyet” sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayla, bu yaştaki sürücülere yalnızca şehir içinde geçerli ehliyet verilecek. Uzmanlar, ileri yaştaki sürücülerin trafik kazalarına daha sık karıştığını vurgularken, yeni düzenleme kapsamında 75 yaş üstü kişilerin iki yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi zorunlu olacak.

Detaylar belli oldu

75 yaşın üzerindeki sürücüler sadece şehir içi trafikte araç kullanabilecek.

Bu yaş aralığındaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi zorunlu olacak.

Şehir dışına çıkmaları yasak kapsamına alınacak.

Kurallara uymayanlara para cezası kesilecek ve araçları trafikten men edilecek. Türkiye’de şu an için buna benzer bir uygulama bulunmuyor. Ancak 65 yaş ve üzerindeki sürücülerden, belirli dönemlerde sağlık raporu almaları isteniyor.