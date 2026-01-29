Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada kentte son dönemde yaşanan su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, su kesintilerinin kamuoyunda abartılı şekilde gündeme getirildiğini savunarak, Ankara genelinde evlerin büyük bölümüne düzenli olarak su verildiğini ifade etti.

“Ankara’nın yüzde 98’ine su ulaşıyor”

Kent genelinde su hizmetinin sürdüğünü belirten Yavaş, evlere yaklaşık yüzde 98 oranında su sağlandığını söyledi. Kendi yaşadığı binada su kesintisi yaşanmadığını dile getiren Yavaş, Ankara’nın büyük kısmının susuzluk sorunu çekmediğini düşündüğünü kaydetti. Yavaş, “Susuz kalan kesimin, kentin tamamına oranla çok sınırlı olduğunu görüyoruz” dedi.

“Evinde suyu kesilen var mı?”

Konuşmasının devamında salondaki gençlere “Evinde suyu kesilen var mı?” sorusunu yönelten Yavaş, katılımcıların yaklaşık yarısının el kaldırması üzerine açıklamasını sürdürdü. Planlı kesintilere dikkat çeken Yavaş, belirli saatlerde uygulanan kesintiler yapılmadan su temininin mümkün olmadığını ifade ederek, “2-3 saatlik planlı kesintiler olmadan, su alamayan bölgelere nasıl su verilecek?” diye konuştu.

Gökçek’ten sosyal medyada tepki

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’ten sert bir açıklama geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş’ı eleştirerek, açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Altınok: “Ankara susuzluk yaşıyor”

Su kesintileriyle ilgili bir diğer eleştiri ise eski Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’tan geldi. Altınok, sosyal medya paylaşımında Yavaş’ın kentteki sorunlara hâkim olmadığını öne sürerek, Ankara’da ciddi bir susuzluk yaşandığını iddia etti.