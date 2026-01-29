Soruşturma dosyasında kilit tanıklardan biri haline gelen Ayşe Sağlam, tutuklandıktan sonra itirafçı olmak için savcılığa dilekçe veren 33 kişi arasında yer aldı. Sağlam'ın ifadeleri, İBB soruşturmasıyla bağlantılı özel jet partileri iddialarını güçlendirdi.

Ayşe Sağlam ifadesinde neler söyledi

Soruşturma dosyasına giren ifadesinde Ayşe Sağlam, aylık gelirinin 35 bin TL olduğunu belirtti. Kendisine gösterilen fotoğraftaki özel jete hem gidiş hem dönüşte bindiğini kabul eden Sağlam, uçağın Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.

Kıbrıs'ta düzenlenecek bir güzellik yarışmasında jüri üyesi olduğu için bu yolculuğu yaptığını ifade eden Sağlam, uçakta bulunan arka odaya bazı kişilerin girip çıktığını anlattı. Bu kişilerden birinin tutuklu Rabia Karaca, diğerinin ise firari Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi.

Ayşe Sağlam'ın tutuklanma süreci

28-30 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen 22 bin euroluk İstanbul-Kıbrıs özel jet seferinde yer alan Ayşe Sağlam, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Cezaevine gönderilen 88 tutukludan biri olan Sağlam, ardından itirafçı olmak için savcılığa başvurdu.

Soruşturma belgelerine göre Sağlam, Fatih Keleş'in sevgililerinden biri olarak dosyada yer alıyor. Keleş'in bir diğer sevgilisi Tuanna İyigör de benzer şekilde tutuklanarak itirafçı olmak için dilekçe verdi.

Fatih Keleş kimdir

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İş hayatına 1988 yılında sanayi sektöründe adım atan Keleş, 2007 yılından bu yana ailesine ait mermer firmasının genel müdürlüğünü yürütüyor. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyesi olan Keleş, aynı zamanda İBB Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstleniyor.

Beylikdüzü'nde 25 yıldır ikamet eden Fatih Keleş, evli ve iki çocuk babası. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Mart 2025'te gözaltına alınarak tutuklanan Keleş, hakkındaki iddiaları reddederek "ahlaksız bir kumpas" nitelendirmesinde bulundu.

Soruşturmanın boyutları genişliyor

Ekim 2025'te magazin ve cemiyet dünyasını sarsan operasyonla başlayan süreç, İBB soruşturmasıyla kesişti. Ünlü isimlerin gözaltına alındığı operasyonda 88 kişi tutuklandı ve bunların 33'ü itirafçı olmak için savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında Beykoz'daki villada düzenlenen partiler, özel jetle yapılan yurt dışı seyahatleri ve İBB ile bağlantılı mali ilişkiler mercek altına alındı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladığı iddia edilen hafriyat işleri de dosyanın önemli ayaklarından birini oluşturuyor.