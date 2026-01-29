İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldı. Türkiye genelinde son 5 gündür sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya: Vatandaşların maddi ve manevi zararları önlenmiştir

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, bu operasyonlarla dolandırıcılık, çevrim içi çocuk istismarı ve yasa dışı bahis gibi suçlar üzerinden vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

65 şüpheli tutuklandı, 48 kişiye adli kontrol

Yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan şüphelilerden 65’i tutuklanırken, 48 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “görev yap, kazanç sağla” ve “ürün satışı” temalarıyla dolandırıcılık yaptığı,

Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattığı,

Bahis sitelerine para transferine aracılık ettiği ve reklamını yaptığı,

Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu,

POS tefeciliği faaliyetlerinde bulunduğu,

Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik yasa dışı içerikler ürettiği

tespit edildi.

19 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van illerinde operasyonlar düzenlendi.

Savcılıklar soruşturma başlattı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklar tarafından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“Dijital alanda suça geçit yok”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında siber suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, dijital ortamda vatandaşların güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya tolerans gösterilmeyeceğini belirtti ve operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.