Son Mühür - Elon Musk’ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, yaptığı açıklamada beyin çipi denemeleri için 21 gönüllünün sürece dahil olduğunu açıkladı.

Düşünce yoluyla akıllı telefon kontrol edebilme...

Neuralink’in kurucu ortaklarından Dongjin Seo, haziran ayında yaptığı açıklamada yedi kişiye beyin çipi yerleştirildiğini ve Kaliforniya merkezli şirketin cihazı Kanada, İngiltere ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde denemek için gerekli izinleri aldığını belirtmişti. Neuralink ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dünya genelinde devam eden çalışmalara şu ana kadar 21 kişinin dahil edildiğini duyurdu. Ocak 2024’te Elon Musk, ilk insan deneğe implant takıldığını ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini açıklayarak elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunu söylemişti.