Son Mühür- Sadece ABD'nin değil, Nisan ayında başlattığı gümrük tarifeleri savaşıyla dünya ticaretinin de ezberlerini bozan Başkan Trump, ikinci başkanlık dönemini yeni yıl Noel mesajında öve öve bitiremedi.

Trans sporcuları kadın yarışmalarından men etmesine göndermede bulunan Trump'ın asıl mesajı ekonomide elde ettiğini öne sürdüğü başarıları oldu.



Yeniden saygı görüyoruz...



''Herkese, ülkemizi yok etmek için elinden gelenin fazlasını yapan ama fena halde başarısız olan Radikal Sol Pislikleri dahil, Mutlu Noeller.'' diyen Trump,

''Artık Açık Sınırlar, Kadın Sporlarında Erkekler, Herkese Transseksüel veya Zayıf Kolluk Kuvvetleri yok.

Bizim sahip olduğumuz şey ise Rekor Borsa ve 401K'lar (Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanların emeklilik birikimi yapması için tasarlanmış özel bir emeklilik tasarruf planıdır. Adını, bu sistemi düzenleyen ABD Vergi Kanunu'nun 401(k) maddesinden alır), on yıllardır en düşük Suç oranları, Enflasyon Yok ve dün, beklenenden iki puan daha iyi bir 4,3 GSYİH.

Gümrük vergileri bize Trilyonlarca Dolarlık Büyüme ve Refah getirdi ve tarihte hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir Ulusal Güvenlik sağladı. Yeniden saygı görüyoruz, belki de hiç olmadığı kadar.

Tanrı Amerika'yı Kutsasın!!! Başkan DJT'' mesajı verdi.

