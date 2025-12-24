ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Bristol Township’teki Silver Lake Huzurevinde gaz kokusu ihbarının ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Patlama sonrası binanın bir bölümünde çökme yaşanırken, bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiyeden ilk açıklama: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Bristol Township İtfaiye Şefi Kevin Dippolito, 174 yatak kapasiteli huzurevinde yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, enkaz altında mahsur kalan olabileceği ihtimali nedeniyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Dippolito, bazı kişilerin aileleriyle birlikte olay yerinden ayrılmış olabileceğine dair bilgiler bulunduğunu ancak bunun henüz resmi olarak doğrulanmadığını ifade etti.

Binanın bir bölümü çöktü

Patlamanın ardından alevlerin yükseldiği huzurevinin bir kısmı çökerken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. İkinci bir patlama riskine karşı bölgeye girişler kontrollü şekilde sağlanırken, kurtarma ekipleri çökme yaşanan alanlarda hassas çalışmalara başladı.

Vali Shapiro: “Gaz kaçağı ihtimali değerlendiriliyor”

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, olay sonrası düzenlediği basın toplantısında, patlamaya gaz kaçağının neden olmuş olabileceğine dair ilk bulgular bulunduğunu söyledi. Shapiro, bu bilgilerin ön değerlendirme niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kesin sonucun teknik incelemelerle belirleneceğini kaydetti.

Vali Shapiro, yoğun gaz kokusu, alevler ve ikinci patlama riskine rağmen acil durum ekiplerinin büyük bir özveriyle tahliye ve kurtarma çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Enkazda elle kazı ve sonar sistemi kullanılıyor

Yetkililer, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için elle kazı, arama köpekleri, ağır iş makineleri ve sonar sistemlerinin birlikte kullanıldığını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin, olası hayatta kalanlara zarar vermemek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

Gaz şirketinden açıklama: Hatlar kesildi

Bölgedeki doğalgaz hizmetini sağlayan PECO, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, huzurevinden gelen gaz kokusu ihbarına müdahale edildiği sırada patlamanın yaşandığı bildirildi.

Şirket, güvenlik gerekçesiyle tesisin doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesildiğini, patlamada gaz hattı ya da şirket ekipmanlarının rolü olup olmadığının henüz netleşmediğini duyurdu. Ayrıca bir şirket çalışanının hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Resmi soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Pensilvanya Kamu Hizmetleri Komisyonu’ndan müfettişler bölgeye sevk edildi. Komisyon yetkilileri, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanıp kaynaklanmadığının yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını açıkladı.

Gözler inceleme sonuçlarında

Huzurevinde kalanların durumu ve kayıp kişilere ilişkin belirsizlik sürerken, yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı bir hasar ve neden tespit raporu hazırlanacağını bildirdi.