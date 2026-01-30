Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump adına çekilen “Melania” adlı filmin Kennedy Center’daki gala gösterimine katılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump’ın açıklamaları İran, İngiltere ve Küba’ya yönelik sert ifadeler içerdi.

“Askeri gücü kullanmak istemiyoruz”

Trump, son günlerde İran ile temas kurulup kurulmadığına ilişkin soruya, hem görüşmeler yaptığını hem de yeni görüşmeler planladığını belirterek yanıt verdi. İran’a yönelik uyarılarda bulunan ABD Başkanı, bölgede güçlü askeri unsurların konuşlu olduğunu hatırlatarak, bu gücü devreye sokmak istemediklerini söyledi.

İran’ın nükleer silah programına ve iç politikadaki uygulamalarına değinen Trump, Tahran yönetimine iki temel mesaj ilettiklerini vurguladı. Nükleer silah geliştirilmesine karşı olduklarını belirten Trump, göstericilere yönelik şiddetin de sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Son haftalarda bazı infazların durdurulması için girişimde bulunduğunu dile getiren Trump, İran’ın bundan sonraki süreçte somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

İngiltere’ye Çin uyarısı

ABD Başkanı, İngiltere’nin Çin ile yeni işbirlikleri kurma planlarına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Bu tür adımların risk taşıdığını savunan Trump, Çin ile ekonomik ilişkilerin özellikle Batılı ülkeler açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kanada’nın da benzer ilişkiler nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini öne sürdü.

Küba hakkında sert değerlendirme

Trump, Küba’yı “başarısız bir devlet” olarak nitelendirerek, Havana yönetiminin kendi halkına kötü davrandığını savundu. ABD Başkanı, Küba’yı bilinçli olarak hedef almadıklarını ifade etmekle birlikte, mevcut koşullar altında ülkenin geleceğine ilişkin olumsuz bir tablo çizdi. “Küba’yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar.” dedi.

Petrol yaptırımı kararı

Öte yandan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından Küba’ya yönelik tehditlerin somut adımlara dönüştüğünü belirtti. Bu kapsamda, Küba’ya petrol satan ya da sağlayan ülkelerden ABD’ye ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı. Bu adımın, Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı ifade edildi.