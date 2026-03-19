AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da düzenlenen bayramlaşma programında hem küresel gelişmelere hem de Türkiye’nin rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Çelik, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Dünya için “türbülans” uyarısı

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan krizlere dikkat çeken Çelik, içinde bulunulan dönemi “tarihe geçecek bir kaos” olarak nitelendirdi.

“Dünyanın en karışık zamanlarından, en zor zamanlarından bir tanesindeyiz. Gerçekten belki de on yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca hatırlanacak büyük bir kaosun içerisinden geçiyoruz. Etrafımızda büyük türbülanslar, büyük sarsılmalar yaşanıyor. Bunun içerisinde Türkiye önünü görebilen, tüm bu belirsizliğin içerisinde yoluna devam edebilen bir iradeyle yönetiliyor.”

“Türkiye krizleri aşacak iradeye sahip”

Önümüzdeki süreçte küresel gerilimlerin daha da artabileceğine işaret eden Çelik, Türkiye’nin bu zorlu süreçten güçlü liderlik ve siyasi tecrübe ile çıkacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası kriz yönetimindeki deneyimine vurgu yapan Çelik, Türkiye’nin bu süreçte avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti.

“Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünyanın demokratik yollarla seçilmiş liderleri içerisinde en tecrübeli lider olması, pek çok krizi yönetmiş olmanın getirdiği birikimi ve tabii ki özellikle bölge barışı ve dünya barışı konusunda atılması gereken adımlar konusundaki güçlü duruşu Türkiye için her zamanki avantajlarını bugün daha önemli, daha kıymetli, daha stratejik hale getirmiştir.”

Orta Doğu’daki gerilimlere dikkat çekti

Çelik, konuşmasında Orta Doğu’da artan çatışmalara da değinerek, Gazze merkezli gelişmelerin bölgeye yayıldığını belirtti. İsrail’in saldırılarının genişlediğini ifade eden Çelik, bu durumun küresel ölçekte yeni krizlerin habercisi olduğunu söyledi.

“Gazze'deki soykırım, İsrail'in başlattığı soykırım bugün bu İsrail saldırganlığının Lübnan'a, Suriye'ye ve en son olarak da maalesef İran'a dönük olarak gerçekleşmesi, Amerika ile birlikte İran'a saldırmış olmaları önümüzdeki dönemde daha büyük türbülansların herkesi beklediğini gösteriyor.”

“Barış masasının adresi Türkiye”

Konuşmasında diplomasi vurgusu yapan Çelik, kalıcı çözümün ancak diyalogla mümkün olacağını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte kilit bir rol üstlenebileceğini belirterek, barış masasının Türkiye’de kurulması gerektiğini söyledi.

“Barış masasının kurulacağı yer bütün krizler için Türkiye'dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.”

Bayram mesajı ve birlik vurgusu

Konuşmasının sonunda bayram mesajı veren Çelik, yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulundu. Programın ardından partililerle bayramlaşan Çelik, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.