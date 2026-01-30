İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu’da ABD ile tırmanan gerilim ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin diplomatik temaslarını sürdürdü. Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Katar ve Pakistan’a destek mesajı

Görüşmelerde Katar ve Pakistan’ın İran’a yönelik desteklerine teşekkür eden Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasında birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgesel barış açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. İran’ın dış politikasının uluslararası hukuk temelinde şekillendiğini belirten Pezeşkiyan, eşitlik ilkesini esas alan ve tehditten uzak bir diplomasi anlayışını benimsediklerini ifade etti.

“ABD gerilimi artıran adımlardan vazgeçmeli”

ABD ile yaşanan gerilime değinen Pezeşkiyan, Washington yönetimine mesaj vererek, gerçek bir müzakere ortamının ancak sahadaki tutumla desteklenebileceğini dile getirdi. Pezeşkiyan, “Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen göstermelidir” dedi.

“Savaş başlatan taraf olmadık”

İran’ın hiçbir zaman savaş yanlısı olmadığını belirten Pezeşkiyan, çatışmaların tüm taraflar açısından yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi. Diplomasi ve etkileşimin öncelikleri olduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Savaş ve çatışmanın hiçbir tarafın yararına olmadığına inanıyoruz. Ancak geçmişte olduğu gibi, müzakereler sırasında tehdit ya da saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunacağız.”

Bölgesel istikrar uyarısı

Katar Emiri Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmelerde, İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimi reddettiklerini belirtti. İki lider, savaş, yaptırım ya da siyasi müdahale gibi adımların bölgesel barışı zedeleyeceğine dikkat çekerek, Tahran yönetimi ve İran halkıyla dayanışma mesajı verdi.

“Gerilim tüm bölgeyi etkiler”

Görüşmelerde, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yapılırken, artan gerilimin Orta Doğu’yu geniş çaplı bir istikrarsızlık sürecine sürükleyebileceği uyarısı yapıldı. Liderler, böylesi bir senaryonun tüm bölge ülkeleri için ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.