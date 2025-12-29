ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Trump, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, masadaki başlıkların büyük kısmının ele alındığını söyledi.

Trump, sürece ilişkin değerlendirmesinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük çatışmanın sona erdirilmesi için ciddi ilerleme sağlandığını ifade etti. Bu noktaya daha önce gelinmesinin mümkün görülmediğini savundu.

20 maddelik barış planında büyük uzlaşı

Trump, görüşmede 20 maddeden oluşan barış planının tüm detaylarının ele alındığını kaydetti. Planın yaklaşık yüzde 95’inin tamamlandığını belirten Trump, sürecin birkaç hafta içinde sonuçlanabileceğini dile getirdi. Barış sürecini yürütmek üzere üst düzey isimlerden oluşan bir çalışma grubunun kurulacağını açıklayan Trump, grubun ilk olarak Ukrayna tarafıyla son başlıkları netleştireceğini, ardından Rusya ile temas kuracağını aktardı.

“Süreç uzarsa savaş da uzar”

Trump, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde barış planının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Sürecin uzaması durumunda çatışmaların da uzayacağı uyarısında bulundu. Donbas bölgesinde serbest ticaret alanı kurulmasına yönelik bir soruya yanıt veren Trump, henüz mutabakat sağlanmadığını ancak anlaşmaya yaklaşıldığını ifade etti.

Putin ile temas ve üçlü görüşme ihtimali

Trump, Zelenskiy ile görüşmesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Putin’in barış sürecine ilgili yaklaştığını belirten Trump, üçlü bir görüşmeye açık olduğunu dile getirdi. Avrupalı liderlerle yakın zamanda yeni bir toplantı yapılmasının planlandığını aktaran Trump, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Avrupa’nın ana sorumluluğu üstleneceğini vurguladı.

Zelenskiy: Yüzde 90 uzlaşı sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ortak basın toplantısında barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi. Zelenskiy, 20 maddelik planın yüzde 90’ı üzerinde uzlaşı sağlandığını, ABD ile Ukrayna arasındaki güvenlik garantilerinin ise tamamen kabul edildiğini açıkladı.

Zelenskiy, askeri boyutun netleştiğini, refah planının son aşamaya geldiğini belirtti. Kalıcı barış için güvenlik garantilerinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

Ocak ayında yeni zirve hedefi

Zelenskiy, önümüzdeki haftalarda teknik ekiplerin bir araya gelerek tüm başlıkları sonuçlandıracağını ifade etti. Ocak ayında ABD, Avrupa ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı yapılmasının planlandığını söyledi.

Referandum için altyapı vurgusu

Zelenskiy, olası bir referandum için teknik ve lojistik altyapının oluşturulması gerektiğini belirtti. Çok sayıda Ukraynalının Avrupa ülkelerinde bulunmasının süreci zorlaştırdığını kaydeden Zelenskiy, hazırlıkların devam ettiğini aktardı.