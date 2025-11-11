ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, görüşmede Orta Doğu’da kalıcı barış sürecine dair önemli başlıkların ele alındığını belirtti.

“Şara barış çabalarını destekliyor”

Trump, paylaşımında Şara’nın bölgesel istikrar ve barış yönündeki adımları desteklediğini vurguladı. “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile vakit geçirmek benim için bir onurdu” diyen Trump, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni görüşme sinyali

ABD Başkanı, Şara ile yeniden bir araya gelmek istediğini belirterek, Suriye’nin güvenli ve istikrarlı bir geleceğe kavuşmasının yalnızca bölge için değil, tüm dünya için önemli olduğunu ifade etti. Trump, “Suriye’nin başarılı ve barışçıl bir ülke haline gelmesi, bölgedeki tüm ülkelerin yararınadır” değerlendirmesinde bulundu.