Rusya, insansız hava araçlarına (İHA) karşı güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla SIM kart kullanımına ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Ülkeye yurt dışından giriş yapan SIM kartların internet erişimi, doğrulama süreci tamamlanana kadar geçici olarak engellenecek.

Doğrulama yapılana kadar erişim kapalı

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı SIM kartların ülkeye giriş yaptığı anda otomatik olarak 24 saat boyunca internete erişimin engelleneceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğer bir SIM kart Rusya’ya yurt dışından giriş yaparsa, söz konusu SIM kartın şahıs tarafından kullanıldığının teyit edilmesi gerekecek. Teyit edilene kadar SIM kartın internet erişimi engellenecek.”

Uygulama bugün yürürlüğe girdi

Yeni güvenlik uygulamasının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi. Açıklamada hem yabancı hem de yerli operatörlerin bu kurala dahil olduğu belirtildi.

Kullanılmayan yerli SIM kartlara da kısıtlama

Uygulama yalnızca yurt dışından gelen SIM kartlarla sınırlı değil. Açıklamaya göre Rus telekom operatörlerine ait SIM kartlar da 72 saat boyunca kullanılmadığı takdirde aynı kısıtlama kapsamına alınacak.

Erişim nasıl açılacak?

Kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşlara iki yöntem sunuldu:

Kısa mesajla gönderilen doğrulama adımlarını yerine getirmek

Operatörlerin çağrı merkezlerini arayarak doğrulama yapmak

Bu işlemler tamamlandığında internet erişimi yeniden aktif hale gelecek.

Güvenlik odaklı dijital düzenleme

Uzmanlar, alınan kararın hem İHA kullanımının takibi hem de dijital kimlik doğrulamasının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde farklı güvenlik alanlarında da genişletilebileceği değerlendiriliyor.