ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kendi talimatıyla Nijerya’nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, saldırının doğrudan terör unsurlarını hedef aldığını vurguladı.

“Hristiyanları hedef alıyorlar” iddiası

Trump açıklamasında, bölgede faaliyet gösteren DEAŞ unsurlarının özellikle Hristiyan toplulukları hedef aldığını öne sürdü. Bu duruma daha önce dikkat çektiğini ifade eden Trump, söz konusu saldırıların durdurulmaması halinde ağır sonuçlar doğacağını daha önce açıkça dile getirdiğini hatırlattı.

Operasyonda teröristlerin öldürüldüğü bildirildi

ABD Başkanı, düzenlenen saldırıda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonun “net ve kararlı” bir mesaj taşıdığını kaydetti. Açıklamada, sivil hedeflerin özellikle korunmasına özen gösterildiği yönünde ifadeler de yer aldı.

“Devam ederse karşılığı sert olur” uyarısı

Trump, Hristiyanlara yönelik saldırıların sürmesi halinde benzer operasyonların artarak devam edeceği uyarısında bulundu. Açıklamasını sert bir dille sürdüren Trump, terör örgütlerine karşı geri adım atılmayacağını ve bu tür eylemlerin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

