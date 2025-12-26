Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde 168 yeni uzmanın sertifika aldığını açıkladı. Tören, İsrail saldırıları nedeniyle büyük hasar gören Şifa Hastanesi’nde yapıldı. Doktorlar törende meslek yeminlerini ederek, tıbbi etik ilkelere bağlı kalacaklarını ve en zor şartlar altında dahi insani görevlerini sürdüreceklerini ifade etti.

“Bombardıman altında uzmanlık”

Gazze Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, mezun olan doktorların olağanüstü koşullarda eğitimlerini tamamladığını belirtti. Ebu er-Riş, doktorların İsrail saldırıları sırasında hem kapasitesini aşan sayıda yaralıya müdahale ettiğini hem de akademik sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

“Sağlık sistemi teslim olmadı”

Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, hastanelerin uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğini hatırlattı. Buna rağmen Gazze’de sağlık tesislerinin hedef alındığını ifade eden Ebu Silmiyye, 168 doktorun uzmanlık belgesi almasının önemli bir direniş göstergesi olduğunu vurguladı.

Ebu Silmiyye, İsrail’in saldırılarla Filistin halkını yok etmeyi amaçladığını ancak bu hedefe ulaşamadığını, sağlık çalışanlarının yıkılan hastaneleri yeniden inşa edeceğini kaydetti.

“Bu mezuniyet bir mesajdır”

Rantisi Hastanesi Başhekimi Ahmed Basil, mezuniyetin yıkılmış bir binanın içinde yapılmasının güçlü bir anlam taşıdığını söyledi. Basil, bu tablonun açık bir mesaj verdiğini belirterek, Filistinli doktorların tüm koşullara rağmen akademik yolculuklarını sürdürme ve daha yüksek dereceler elde etme kararlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

Törende, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren sağlık personeli de unutulmadı. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları sandalyelere yerleştirilerek anma yapıldı.

Ağır bilanço

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 71 bin Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı.

Saldırılarda hastaneler, klinikler ve sağlık çalışanları hedef alınırken, ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişinin engellenmesi Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdi.