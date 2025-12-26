Son Mühür-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklandığı gerekçesiyle şirketlere yönelik yürüttüğü operasyonlara bir yenisini ekledi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paraların finans ayağının deşifre edilmesi üzerine VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Para trafiği elektronik altyapılar üzerinden kuruldu

Soruşturma dosyasına giren Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik biçimde taşındığı belirlendi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Teknik personel de yapı içinde yer aldı

Yapılan incelemelerde, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de dahil olduğu örgüt yapılanmasının para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol üstlendiği saptandı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Arama, el koyma ve inceleme işlemleri sürüyor.

Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı ifade edildi. Bu kapsamda şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği değerlendirildi.

Açıklamada, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirildiği, elektronik para hesaplarının yönetildiği ve finansal akışların gizlendiği faaliyetlerin tespit edildiği aktarıldı.

Bu çerçevede İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, bu işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.