Son Mühür - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2026 yılında geçerli olacak bilirkişilik, tanıklık ve arabuluculuk ücret tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti. Düzenlemeyle birlikte yargı süreçlerinde görev alan bilirkişi, tanık ve arabuluculara ödenecek asgari ücretler güncellendi.

Arabuluculukta ücretler netleşti

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.

Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması durumunda, her bir uyuşmazlık için ücret ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu. Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’nin altında olamayacağı hükme bağlandı.

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde ödeniyor. Arabuluculuk faaliyeti sırasında aynı dosya kapsamında yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde ise her bir uyuşmazlık için ayrı ücret uygulanıyor.

Tanıklara ödenecek tazminat artırıldı

2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi kapsamında, ceza muhakemesi sürecinde tanıklık yapan kişilere ödenecek tazminat miktarları da belirlendi. Buna göre tanıklık nedeniyle zaman kaybı yaşayan kişilere, kaybedilen süreyle orantılı olarak günlük 130 TL ile 200 TL arasında ödeme yapılacak.

Tanığın tanıklık için seyahat etmesi halinde yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklara ödenecek tazminat ve giderler üzerinden herhangi bir vergi, resim veya harç kesintisi yapılmayacak.

Bilirkişilik ücretleri yeniden düzenlendi

2026 Yılı Bilirkişilik Ücret Tarifesi ile bilirkişilere ödenecek ücretler de güncellendi. Tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci, gerekli görülen hallerde bilirkişi ücretini artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak.

Gerçek kişilere ödenecek bilirkişi ücretleri şu şekilde belirlendi:

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler: 2 bin 200 TL

Sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri: 2 bin 200 TL

İcra hukuk ve icra ceza mahkemeleri: 2 bin 200 TL

Asliye hukuk mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Aile, iş ve kadastro mahkemeleri: 2 bin 800 TL

Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri: 4 bin 100 TL

İdare ve vergi mahkemeleri: 3 bin 600 TL

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar: 2 bin 200 TL

Sulh ceza hakimlikleri: 2 bin 200 TL

Asliye ceza mahkemeleri: 6 bin 600 TL

Ağır ceza mahkemeleri: 4 bin 100 TL

Bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri: 4 bin 200 TL

Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece sıfatıyla görülen dava ve işler: 5 bin 100 TL

Özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti ise 5 bin 900 TL olarak belirlendi.