Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray’da geçmiş dönemde yöneticilik yapan ve bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Erden Timur da yer aldı.

MASAK, HTS ve dijital incelemeler dosyada

Savcılık açıklamasında, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ile önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda şüphelilerin finansal işlemleri ve iletişim trafiği üzerinden delillere ulaşıldığı kaydedildi.

Müsabaka sonucu etkilenmeye çalışıldı iddiası

Soruşturma kapsamında, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına ilişkin bahis hareketleri de incelemeye alındı. Müsabaka sonucunu etkileyecek nitelikte bahis oynadığı değerlendirilen 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

14 futbolcu gözaltında

Savcılık açıklamasında, banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemler tespit edilen kişiler arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli bir şüpheli ile geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idari görev üstlenen Erden Timur’un da bulunduğu aktarıldı.

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde, kendi takımının maçına karşı tarafın kazanacağı yönünde bahis oynadığı tespit edilen 14 futbolcu da gözaltına alındı.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Toplamda 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında ilgili kanunlara muhalefet kapsamında adli işlemler sürüyor.