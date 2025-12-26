Son Mühür - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan ve gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi, ayrıca vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı engellemeyi amaçlayan anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre, Türkiye ile Hong Kong arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmayı Engelleme Anlaşması" ile ek protokolün onaylanması uygun bulundu. Düzenleme ile aynı gelir üzerinden her iki ülkede de vergi alınmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, taraflar arasında vergi alanında şeffaflığın artırılması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmanın, özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımlar açısından daha öngörülebilir bir vergi ortamı sağlaması bekleniyor.