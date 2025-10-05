ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçtiğimiz cuma günü yapılan telefon görüşmesinin gergin geçtiği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump görüşme sırasında Netanyahu’yu azarladı ve zaman zaman argo ifadeler kullandı.

Gazze Planı tartışması krize dönüştü

İddialara göre, Trump ile Netanyahu arasındaki gerilimin nedeni Hamas’ın “Gazze Planı”na kısmen onay vermesi oldu. Trump’ın, bu gelişmeyi olumlu bir adım olarak değerlendirdiği ve Netanyahu’yu arayarak süreci kutlamak istediği belirtildi. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’a “Hamas’ın cevabının bir anlam ifade etmediğini” ve “kutlanacak bir gelişme olmadığını” söyledi. Bu yanıt üzerine Trump’ın öfkelendiği ve Netanyahu’ya yüksek sesle tepki gösterdiği bildirildi.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberlere göre Trump, Netanyahu’ya şu ifadeleri kullandı:

“Lanet olsun, neden her zaman bu kadar olumsuzsun bilmiyorum. Bu bir zafer. Kabul et.”

Trump’ın bu sözleriyle, İsrail Başbakanı’nın sürekli eleştirel tavır takınmasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre görüşme, Trump’ın Gazze’de ateşkes için yürüttüğü diplomatik girişimler sırasında yaşanan en gergin diyaloglardan biri olarak değerlendirildi.

Hamas, Trump’ın planına kısmen onay vermişti

Geçtiğimiz hafta Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı 20 maddelik Gazze Planında yer alan esir değişimi maddesini prensipte kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak örgüt, bazı maddelerin yeniden müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu. Trump yönetimi, bu adımı “barış sürecinde önemli bir ilerleme” olarak değerlendirirken, Netanyahu’nun bu sürece temkinli yaklaşması iki lider arasındaki görüş ayrılığını derinleştirdi.

ABD basını: “Trump’ın sabrı tükeniyor”

Amerikan medyasında yer alan analizlerde, Trump’ın Netanyahu’ya yönelik sabrının azaldığı ve İsrail hükümetinin sürekli eleştirel tutumundan rahatsız olduğu yorumları yapıldı. Bazı yorumcular, Trump’ın son dönemde “Gazze’de diplomatik çözüm arayışını hızlandırdığı”, Netanyahu’nun ise askeri yaklaşımı önceliklendirdiği değerlendirmesinde bulundu.