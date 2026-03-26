Türkiye finans sektöründe yeni bir oyuncu daha sahneye çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Siemens Finansman A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Faaliyet izni resmileşti

BDDK tarafından hazırlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı doğrultusunda, daha önce kuruluş izni verilen Siemens Finansman A.Ş.’nin faaliyet göstermesinin önü açıldı. Böylece şirket, Türkiye’de finansman şirketi olarak resmen faaliyet gösterebilecek.

Kuruluş izninin ardından ikinci aşama tamamlandı

Kararda, Siemens Finansman A.Ş.’nin kuruluşuna 8 Mayıs 2025 tarihli Kurul kararıyla izin verildiği hatırlatıldı. Son alınan kararla birlikte şirket için gerekli olan faaliyet izni süreci de tamamlanmış oldu.

Yasal çerçeveye uygunluk vurgusu

BDDK kararında, izin sürecinin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından şirketin faaliyet göstermesi uygun bulundu.

Finans sektöründe rekabet artabilir

Siemens Finansman A.Ş.’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’de finansman sektöründe rekabetin artması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kurumsal finansman ve leasing alanlarında yeni alternatiflerin oluşabileceğine dikkat çekiyor.

Gözler yeni dönemde

Faaliyet izninin alınmasının ardından şirketin hangi alanlarda yoğunlaşacağı ve sektörde nasıl bir konum alacağı merak konusu oldu. Yeni oyuncunun, piyasaya dinamizm katması bekleniyor.