Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen trajik olayda, sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan köprüden kendini boşluğa bırakarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Vatandaşlar seferber oldu

Edinilen bilgilere göre, köprü üzerinde bulunan genç kadının riskli bir durumda olduğunu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardımcı olmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan kişiler, uzun süre ikna çabasında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.