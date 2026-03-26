Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına ve diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD yönetimi, sahada askeri baskının arttığını belirtirken, diplomasi kapısının da açık tutulduğunu vurguladı.

Trump-Xi görüşmesi için tarih verildi

Donald Trump’ın dış temaslarına da değinen Leavitt, ABD Başkanı’nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile uzun süredir beklenen görüşmesinin 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin’de yapılacağını açıkladı.

Ayrıca yıl içinde Washington’da karşılıklı ziyaret planlandığı da duyuruldu.

“9 binden fazla hedef vuruldu”

ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü “Destansı Öfke Operasyonu”na ilişkin konuşan Leavitt, operasyonun geniş çaplı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Açıklamaya göre:

- 9 binden fazla hedef vuruldu

- İran’ın balistik füze ve İHA saldırıları yaklaşık %90 azaldı

- 140’tan fazla deniz aracı imha edildi

Leavitt, bu sürecin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük deniz gücü tasfiyelerinden biri olduğunu savundu.

Hürmüz Boğazı’nda kritik hamle

ABD ordusunun özellikle enerji güvenliğine odaklandığını belirten Leavitt, Hürmüz Boğazı çevresinde konuşlu askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Yer altı tesislerine yönelik ağır bombardıman yapıldığını belirten Sözcü, bu operasyonların İran’ın ticari gemilere yönelik tehdit kapasitesini zayıflattığını ifade etti.

“Operasyon takvimin önünde ilerliyor”

ABD yönetimi, operasyonun planlanandan hızlı ilerlediğini duyurdu.

Leavitt, Savunma Bakanlığı’nın başlangıçta 4 ila 6 hafta olarak öngördüğü sürecin 25. gününde hedeflere büyük ölçüde yaklaşıldığını belirterek, “Operasyon takvimin ilerisinde ilerliyor” dedi.

“İran çıkış yolu arıyor”

Açıklamada İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığı iddia edilirken, Leavitt şu ifadeleri kullandı:

- İran rejimi felç olma noktasına geldi

- Nükleer program ciddi darbe aldı

-ABD ve müttefiklerine tehdit kapasitesi hızla azalıyor

Leavitt, İran’ın bu nedenle diplomatik çözüm arayışına girdiğini öne sürdü.

Diplomasi trafiği hızlandı

ABD’nin son günlerde İran ile temaslarını artırdığı da açıklandı.

Leavitt, son üç gündür “verimli görüşmeler” yürütüldüğünü belirterek, bu süreç nedeniyle İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan bazı saldırıların geçici olarak ertelendiğini söyledi.

“Trump blöf yapmıyor” mesajı

ABD yönetimi, İran’a yönelik sert mesajlarını sürdürdü.

Leavitt, Başkan Trump’ın gerekirse daha sert adımlar atabileceğini belirterek, İran’ın anlaşmaya yanaşmaması halinde daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Kara operasyonu ihtimali tartışılıyor

Basın toplantısında olası bir kara harekâtı da gündeme geldi.

Leavitt, şu an için Kongre’den ek yetki gerekliliği olmadığını belirtirken, Pentagon’un tüm seçenekleri masada tuttuğunu vurguladı.

Petrol fiyatları ve enerji güvenliği

Artan gerilimle birlikte yükselen petrol fiyatlarına da değinen Beyaz Saray Sözcüsü, bu artışın geçici olduğunu savundu.

ABD yönetiminin öncelikleri arasında:

- Enerji arz güvenliğini sağlamak

- Petrol fiyatlarını dengelemek

- Hürmüz Boğazı’nda geçiş güvenliğini korumak yer alıyor.

