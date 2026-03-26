İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakchi, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim, bölgedeki askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Arakçi, Washington yönetimiyle herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirterek yalnızca dolaylı mesaj trafiği yürütüldüğünü vurguladı.

“ABD ile doğrudan temas yok”

Devlet televizyonuna konuşan Arakçi, İran ile ABD arasında görüşme yapıldığı iddialarını net bir dille yalanladı.

“Şu ana kadar ABD tarafıyla hiçbir görüşme ya da diyalog gerçekleşmedi. Arabulucular üzerinden iletilen mesajlar müzakere değildir, sadece mesaj alışverişidir” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerine suçlama: “Hava sahaları kullanıldı”

İranlı Bakan, bazı bölge ülkelerinin hava sahalarının İran’a yönelik operasyonlarda kullanıldığını öne sürdü. Bu durumun söz konusu ülkelerin bilgisi dışında olamayacağını savunan Arakçi, ABD üslerinin de aktif rol oynadığını iddia etti.

ABD uçakları üzerinden dikkat çeken soru

Arakçi, ABD’ye ait savaş uçaklarına ilişkin bir örnek vererek bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çekti:

“ABD uçaklarının Kuveyt semalarında ne işi vardı? Açıkça rotalarının İran yönünde olduğu görülüyor.”

“ABD’den uzak durun” çağrısı

Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgeye çağrıda bulunan Arakçi, bu ülkelerin İran’a yönelik saldırılardan uzak durması gerektiğini söyledi. İran’ın komşularıyla doğrudan bir sorunu olmadığını vurgulayan Bakan, tarafsızlık mesajı verdi.

“Saldırılara ortak olan herkes hedef olur”

İranlı Bakan, İsrail’in saldırılarına değinerek, İran’a yönelik eylemlere destek veren tüm aktörlerin hedef alınabileceğini dile getirdi.

“Bu saldırılara ortak olan herkes bizim için meşru hedeftir” dedi.

Hedef genişleyebilir: “Sadece üslerle sınırlı değil”

Arakçi, saldırıların sürmesi halinde İran’ın karşılıklarının kapsamının genişleyeceğini belirtti. Açıklamasında yalnızca askeri üslerin değil, ABD’ye ait çıkarların ve altyapıların da hedef alınabileceğini ifade etti.

“48 saatlik uyarı sonrası geri adım attılar”

Mesaj trafiğine de değinen Arakçi, İran’ın yaptığı uyarılar sonrası karşı tarafın geri adım attığını öne sürdü. Sürecin, askeri kararlılık ve diplomatik mesajlarla şekillendiğini savundu.

Ateşkes mesajı: “Geçici çözüm istemiyoruz”

İran’ın savaş başlatmadığını vurgulayan Arakçi, ateşkese mesafeli yaklaştıklarını ifade etti. İran’ın kalıcı ve tekrar etmeyecek bir çözüm istediğini belirtti.

Hürmüz Boğazı açıklaması: “Düşmanlara kapalı”

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, boğazın düşman ülkelere kapalı olduğunu açıkladı. Ancak diğer ülkeler için kontrollü ve güvenli geçişin sürdüğünü belirtti.

Avrupa’ya eleştiri: “Hatalarını fark etmeye başladılar”

Avrupa ülkelerinin tutumunu da eleştiren Arakçi, başlangıçta saldırılara karşı net bir duruş sergilenmediğini ifade etti. Son dönemde Avrupa’dan daha farklı seslerin yükselmeye başladığını belirtti.