Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulan yardım filosundaki 29 kişi daha bugün İsrail’den İspanya’ya gönderildi.

İsrail: “Provokasyonun parçası olanları ülkelerine gönderiyoruz”

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sumud Filosu’ndan 29 provokatör daha bugün İsrail’den İspanya’ya sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenler arasında İspanya, Portekiz ve Hollanda vatandaşları bulunuyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu eylemi bir “provokasyon” olarak değerlendirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce de belirttiğimiz gibi, İsrail bu provokasyona katılanların mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmesini istemektedir. Ancak bazıları kasıtlı olarak yasal süreci uzatarak İsrail’de kalmayı tercih ediyor. Bu halkla ilişkiler gösterisine katılanların tüm yasal hakları tam olarak korunmaktadır. Onların yaydığı yalan haberlere inanmayın.”

500 aktivistten yüzlercesi farklı ülkelere gönderildi

İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Gazze ablukasını delmek amacıyla Akdeniz’e açılan 40’tan fazla tekneyi durdurarak aktivistleri gözaltına almıştı. Yaklaşık 500 kişiden oluşan filodaki 137 kişi Türkiye’ye, 4 kişi ise İtalya’ya daha önce sınır dışı edilmişti. Son işlemle birlikte sınır dışı edilen aktivist sayısının 170’i geçtiği tahmin ediliyor. Geriye kalanların kimlik ve vatandaşlık tespit süreçleri ise sürüyor.