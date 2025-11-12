Son Mühür - Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Herzog, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan Başbakan Netanyahu’ya af verilmesini değerlendirmesini isteyen bir mektup aldı” denildi. Mektubun içeriğine dair detay paylaşılmadı. Netanyahu, uzun süredir süren yolsuzluk davasında ‘rüşvet’, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla yargılanıyor. İsrail’de devam eden dava, hem hükümet içindeki dengeleri hem de kamuoyundaki Netanyahu desteğini doğrudan etkiliyor.

Aldığı ürünlere atıfta bulundu

Trump, son İsrail ziyaretinde Knesset’te yaptığı konuşmada, "Konuşma metnimde bu kısım yoktu" ifadelerini kullanarak, “Ama onu seviyorum ve bu fikir kulağa çok mantıklı geliyor. Savaş zamanının en büyük liderlerinden biri! Kim takar puroyu, şampanyayı” diyerek, Netanyahu’nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen ürünlere atıfta bulunmuştu. Trump’ın bu açıklaması, Washington ile Tel Aviv arasındaki siyasi ilişkilerde yeni tartışmalar başlatabilir. ABD Başkanı, ilk görev süresi boyunca da Netanyahu ile yakın ilişkisiyle tanınıyor; Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı da bu dönemde alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Herzog’un mektuba nasıl yanıt vereceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. İsrail’de cumhurbaşkanının af yetkisi bulunuyor ve geçmişte bu yetki sınırlı sayıda siyasi figür için kullanılmıştı.