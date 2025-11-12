Son Mühür - Ukrayna medyası, haberinde Başsavcılığın paylaştığı bilgilere dayanarak, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu kritik durumu ortaya koyan rakamları duyurdu.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Ukrayna kolluk kuvvetleri, askeri birimden veya görev yerinden izinsiz ayrılma ve firar ile ilgili 310 binden fazla ceza davası kayda geçirdi. Vakaların büyük kısmı 2025 yılının ilk on ayında yaşandı... Toplamda 311bin 327 ceza davası açıldı”

162 bin 500 vaka kaydı

Toplamda, 255 bin dava birlikten izinsiz ayrılma ve 56 bin 200 dava firar ile ilgili açılırken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 162 bin 500 vakanın kaydı yapıldı. İngiliz gazetesi Financial Times, 11 Ekim 2025 tarihli haberinde, Ukraynalı askeri uzmanların verdiği bilgilere dayanarak, Kiev’in asker sayısı, seferberlik ve firar sorunları nedeniyle bazı cephelerde asker bulunmadığını aktarmıştı.