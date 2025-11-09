Son Mühür- ABD Başkanı Trump Truth Social üzerinden Jared Isaacman'i NASA yöneticisi olarak yeniden aday gösterdi.

Bu, Isaacman'in adaylığını Mayıs 2025'te geri çekmesinden tam beş ay sonra gerçekleşen tarihi bir geri adım olarak nitelendiriliyor.

Trump, adaylığı duyururken Isaacman'i "başarılı bir iş insanı, hayırsever, pilot ve astronot" olarak övdü ve onun "uzay tutkusuyla NASA'yı cesur bir yeni çağa taşıyacağını" belirtti.

Gazeteci Çağla Üren,

''Trump neden tarihi bir geri adım atarak Musk'ın kankası Jared Isaacman'i tekrar NASA liderliğine aday gösterdi?'' sorusunu gündeme getirdi.



''Çünkü Trump NASA'yı bir özel şirkete çevirmek istiyor. Isaacman'in NASA için tasarladığı "Athena Projesi" önceki gün basına sızmıştı, hemen ardından atama haberi geldi.'' haberini paylaşan Üren,

''ABD Başkanı, önceki aylarda Elon Musk ile arasını bozmayı göze alarak Isaacman’in adaylığını geri çekmişti. Bunun ardından da Musk’la arasının kötü olduğu bilinen Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’yi NASA’nın başına geçirmişti'' hatırlatmasında bulundu.



Athena planı basına sızmıştı...



''Trump'ın esrarengiz geri adımı, NASA’yla ilgili “Athena Projesi” adı verilen bir planın basına sızması ve Washington’da büyük yankı uyandırmasının hemen ardından geldi.'' diyen Çağla Üren,

''Politico ve Ars Technica tarafından yayınlanan 62 sayfalık “Project Athena” adlı belge, Isaacman tarafından hazırlanmış. Plan, NASA’nın geleceğine dair radikal değişiklikler öngörüyor.

Belgede, NASA’nın özel sektörle ilişkilerini üç kat artırması, kurumun “bir şirket gibi yönetilmesi” ve “verimlilik için küçülmesi” öneriliyor. Kurum içinde endişe yaratmış plan'' olduğunu vurguladı.

Çağla Üren planda öne çıkan önerilerin şunlar olduğunu söyledi...

- NASA’nın iklim bilimi araştırmaları akademiye devredilmeli, kurum bu alandan çekilmeli.

- Ay roketi SLS (Space Launch System), Artemis 3 sonrasında iptal edilmeli.

- NASA, kendi uydularını fırlatmak yerine özel şirketlerden bilim verisi satın almalı.''