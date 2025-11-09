Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen çalışmada, balık kılçıkları, cilt, kemik ve tendonlarda bulunan tip 1 kolajene dönüştürüldü. Bitkisel veya hayvan kaynaklı atıkların çevre dostu şekilde işlendiği “yeşil sentez” yöntemi, hem atıkların geri kazanımını sağlıyor hem de sağlık, gıda, kozmetik ve biyomedikal sektörler için yüksek kaliteli kolajen üretiyor.

Atıklar ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

Çalışmayı yürüten Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri, balık kılçıklarından elde edilen kolajenin saf ve yüksek verimli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ebru Kondolot Solak, “Atıkları bu şekilde değerlendirerek hem çevreye borcumuzu ödüyoruz hem de ekosistemi koruyoruz. Bu teknikle ekonomik ve sosyal katkı da sağlanıyor” dedi. Polimer Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Seçil Kaya ise, Türkiye’de kolajen üretiminde dışa bağımlılığın yüksek olduğunu ve balık atıklarının değerlendirilmesinin hem çevre hem de endüstri için kritik olduğunu ifade etti. Proje sayesinde atıklar, doğaya zarar vermeden değerli bir ürüne dönüştürülüyor.