Son Mühür- Edinilen bilgilere göre aniden rahatsızlanan Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Barbaros Dinçer, İstanbul’daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalenin ardından acil ameliyata alınan Dinçer’in operasyonunun tamamlandığı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi
Doktorların gözetimi altında bulunan Dinçer’in hayati riskinin devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.
Mahmut Tanal’dan geçmiş olsun mesajı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Dinçer’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tanal mesajında, Dinçer’in bu zorlu süreci atlatacağına inandığını belirterek dualarının ve iyi dileklerinin kendisiyle olduğunu ifade etti.