ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik sert ifadeler içeren yeni bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Küba’ya Venezuela’dan sağlanan petrol ve mali desteğin artık tamamen kesileceğini duyurdu. Washington yönetiminin bu çıkışı, Latin Amerika’da dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

“Küba’ya artık sıfır destek”

Trump açıklamasında, Küba’nın uzun yıllardır Venezuela’dan gelen petrol ve parasal yardımlarla ayakta durduğunu savundu. Bu destek karşılığında Havana yönetiminin, Venezuela’daki önceki yönetimler için “güvenlik hizmetleri” sağladığını öne süren Trump, artık bu dönemin sona erdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Küba’ya yönelik desteğin bundan sonra “sıfır” olacağını vurgulayarak, “Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Venezuela–Küba hattı neden kritik?

Küba ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri olan Venezuela petrolü, ülkenin enerji ihtiyacında hayati bir rol oynuyor. Venezuela’dan gelen günlük petrol sevkiyatlarının, Küba’nın petrol açığının yaklaşık yarısını karşıladığı biliniyor. Bu nedenle söz konusu akışın kesilmesi, Küba’da enerji krizi, üretimde daralma ve yaşam maliyetlerinde artış gibi sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip.

Trump: “Küba ciddi bir risk altında”

Trump, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da Küba’nın geleceğine dair karamsar bir tablo çizmişti. Venezuela’daki yönetim değişikliğinin Küba’yı doğrudan etkileyeceğini söyleyen Trump, uzun yıllardır süren petrol–para düzeninin artık işlemediğini ifade etmiş ve Küba’nın ciddi bir ekonomik çöküş riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirmişti.