Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreni, davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlenmesiyle paniğe neden oldu.

Davetliler aniden rahatsızlandı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Nişan töreni sırasında davetlilerin aniden rahatsızlandığı fark edildi. Salon yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk incelemeler, zehirlenmenin karbonmonoksit gazından kaynaklandığını ortaya koydu.

Hastaneye kaldırıldılar

Zehirlenme belirtileri gösteren 46 kişi, Malatya’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Salonun havalandırma ve doğalgaz sistemleri incelenerek zehirlenmenin nedeni ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.