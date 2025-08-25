Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri tutmadı!"

Muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostlarım şurası bir gerçek ki son iki buçuk yıldır uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı.

Merkez bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıdada da başarısız oldular. Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurt dışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm büklüm oldukları batılı aktörler bunlara itibar etti, ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı." dedi.

Enflasyondaki düşüşe değindi!

Enflasyonun seyri hakkında da konuşan Erdoğan, "Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu. İşte en son Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı, iç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken Türk lirasına olan güvende hızla yükseliyor.

Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizm rakamlarını son kabine toplantımızda paylaşmıştım orada da ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık. 2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz.

Bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere, malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini topluyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir.

Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da birinciyiz!"

Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl çıkan 5 bin 473 yangının 4 bin 195'i dikkatinizi çekiyorum 1 Haziran'dan bu yana meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gönüllülerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız seferberlik ruhuyla yangınlara müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyor, yangınlarda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Rabbimden rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Orman yangınlarıyla sadece ülkemiz karşı karşıya değildir. Yaz boyunca komşumuz Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi birçok ülkede büyük yangınlarla mücadele ettiler. Buradan dost ülkelere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu bir kez daha önemle vurgulamak durumundayım. Türkiye 27 uçak 105 helikopter 6 bine yakın kara aracıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuna sahiptir.

Ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundadır. Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamında daha iyi bir yerdeyiz. Yangınla etkin mücadele yanında yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz." dedi.