ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada İran’da devam eden protestolara değindi. Bazı göstericilerin hayatını kaybettiğine dair emareler bulunduğunu belirten Trump, konunun son derece ciddiyetle ele alındığını ifade etti. ABD ordusunun durumu incelediğini kaydeden Trump, “Oldukça güçlü bazı seçenekler değerlendiriliyor. Nihai bir karar verilecek” dedi. Trump, İran konusunda saatlik olarak bilgilendirildiğini vurguladı.

“İran karşılık verirse, benzeri görülmemiş bir yanıt olur”

İran’ın olası bir ABD hamlesine karşılık vereceğine yönelik açıklamaları sorulan Trump, sert ifadeler kullandı. Trump, “Bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık olur. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Böyle bir adım çok ama çok güçlü bir karşılık bulur” dedi.

Bir CNN muhabirinin “İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, ABD’nin geçmiş operasyonlarını hatırlatarak soruya tepki gösterdi.

İran’a internet seçeneği

Trump, İran’a Starlink uyduları üzerinden internet sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bu seçeneğin ele alındığını belirten Trump, mümkün olması halinde internet erişimi sağlanabileceğini söyledi. Bu konuyu Elon Musk ile görüşebileceğini ifade eden Trump, Musk’ın bu alanda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

“Venezuela petrolü ABD’ye doğru yolda”

Trump, Venezuela sürecine ilişkin değerlendirmesinde yeni yönetimle uyumlu çalıştıklarını söyledi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ile görüşme planı bulunduğunu aktaran Trump, Rodriguez’in ABD’ye 50 milyon varil petrol satışı teklif ettiğini açıkladı. Trump, bu miktarın yaklaşık 4 ila 4,2 milyar dolar değerinde olduğunu, sevkiyatın ABD’ye doğru yola çıktığını belirtti.

“ABD’li şirketler Venezuela’da sorun yaşamaz”

Venezuela’ya girecek ABD’li petrol şirketlerinin güvenliğine ilişkin soruya da yanıt veren Trump, güvence verildiğini söyledi. Trump, “Sorun olmayacak. Geçmişte sorun olmasının nedeni, o dönemde başkanın ben olmamasıydı” ifadelerini kullandı.

Küba mesajı: “Çok yakında göreceksiniz”

Küba ile yürütülen temaslara da değinen Trump, ne tür bir anlaşma hedeflendiğine ilişkin soruya, “Bunu çok yakında göreceksiniz. Küba ile görüşmeler sürüyor” yanıtını verdi. Trump, geçmişte baskı nedeniyle Küba’dan ayrılan ve ABD’de yaşayan kişilerin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Gazze için “Barış kurulu” planı

Gazze gündemine de değinen Trump, barış süreci kapsamında yeni bir yapı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Trump, “Dünyanın en önemli ülkelerinin en kritik liderlerinden oluşan bir barış kurulu kurulacak. Herkes bu yapının içinde olmak istiyor” dedi.

Grönland çıkışı: “Şu ya da bu şekilde sahip olacağız”

Trump, Grönland konusunda daha önce dile getirdiği görüşleri tekrarladı. “Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır. Buna izin vermeyeceğim” diyen Trump, anlaşma yolunu tercih ettiğini ancak sonuç değişmese de hedefin net olduğunu söyledi. Trump, “Şu ya da bu şekilde, Grönland’a sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

NATO sözleri: “NATO’yu ben kurtardım”

Grönland çıkışının NATO’yu zayıflatıp zayıflatmayacağı sorulan Trump, NATO’nun savunma harcamalarını artırmasının kendi döneminde sağlandığını savundu. Trump, “Ülkeleri GSYH’lerinin yüzde 5’i oranında ödeme yapmaya ben zorladım. NATO’yu ben kurtardım” dedi.

ABD’nin NATO’dan çıkma ihtimaline ilişkin soruya ise, ittifakın ABD’ye ne kadar ihtiyaç duyduğunun sorgulanması gerektiğini ifade ederek yanıt verdi.

“Bu Biden’ın savaşı”

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Trump, Joe Biden yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yüz milyarlarca dolar aktardığını savunarak, kendi döneminde nadir toprak elementleri üzerinden karşılık alındığını söyledi. “Bu Biden’ın savaşı, Trump’ın savaşı değil” diyen Trump, tek amacının savaşı durdurmak olduğunu ifade etti.

“Grönland’ın savunması iki köpekli kızaktan ibaret”

Trump, Danimarka’ya Grönland konusunda henüz resmi bir teklif sunulmadığını söyledi. Grönland’ın savunma kapasitesinin yetersiz olduğunu öne süren Trump, “Açık konuşalım, Grönland’ın savunması fiilen iki köpekli kızaktan ibaret” dedi. Bölgede Rus ve Çin askeri varlığına dikkat çeken Trump, ABD’nin buna izin vermeyeceğini belirtti.

“Mesele mülkiyet, tapuya sahip olmanız gerekir”

Trump, Grönland talebinin kiralama veya geçici konuşlanma olmadığını vurguladı. Kalıcı edinmeden söz ettiğini belirten Trump, ABD’nin bölgede üsleri bulunduğunu ve asker sayısının artırılabileceğini söyledi. Trump, “Ama bu yeterli değil. Gayrimenkul dünyasında söylendiği gibi, asıl mesele mülkiyet. Yani tapuya sahip olmanız gerekir” ifadelerini kullandı.