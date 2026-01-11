Son Mühür- İngiltere hükümetinin, ABD’nin Grönland’a yönelik olası bir askeri müdahalesine karşı, Fransa ve Almanya ile birlikte adaya asker konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiği bildirildi. İngiliz gazetesi The Telegraph’ın haberine göre, söz konusu temaslar Avrupa başkentleri arasında diplomatik ve askeri düzeyde yürütülen istişarelerin bir parçası.

"Caydırıcılık"

Haberde, İngiltere’nin Fransa ve Almanya ile birlikte, Grönland’ın güvenliği ve statüsünün korunmasına yönelik senaryolar üzerinde durduğu belirtiliyor. Bu çerçevede, caydırıcılık amacıyla sınırlı bir askeri varlığın konuşlandırılması da olasılıklar arasında yer alıyor.

NATO içinde ciddi bir kriz oluşabilir

The Telegraph’a göre Avrupalı müttefikler, böyle bir adımın temel amacının Danimarka’nın egemenliğini ve Grönland’ın mevcut uluslararası statüsünü korumak olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, olası bir ABD hamlesinin NATO içinde ciddi bir siyasi ve askeri krize yol açabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Resmi açıklama henüz yok

Haberde, şu aşamada somut bir askeri karar alınmadığı, görüşmelerin daha çok ihtimaller üzerinden yürütüldüğü ve diplomatik çözüm yollarının öncelikli olduğu ifade ediliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı ve ilgili Avrupa başkentleri ise konuya ilişkin resmî bir doğrulama ya da ayrıntılı açıklama yapmış değil.

Özetle, The Telegraph’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri, Arktik bölgedeki dengeleri sarsabilecek bir senaryoya karşı önleyici ve caydırıcı seçenekleri kapalı kapılar ardında tartışmaya başlamış durumda.