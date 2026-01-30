ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte başkent Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen gala gecesine katıldı. First Lady Melania Trump’ın “Melania” adlı belgeselinin galası öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Tahran yönetimiyle doğrudan temas halindeyiz”

İran’a yönelik askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Tahran yönetimiyle doğrudan temas kurduğunu belirtti. Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Trump, diplomatik temaslara öncelik verdiklerini ancak olası senaryolara da hazırlıklı olduklarını vurguladı.

“İranlı yetkililerle görüştüm ve bu temasları sürdürmeyi planlıyorum” diyen Trump, kimlerle görüştüğüne dair ayrıntı paylaşmadı. Beyaz Saray’dan da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

“Askeri seçenek masada ama kullanmak istemeyiz”

Trump, İran’la anlaşmaya varılamaması durumunda askeri seçeneğin devreye girebileceğini söyledi. ABD’nin bölgede güçlü askeri varlık bulundurduğunu hatırlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda İran’a doğru ilerleyen çok sayıda büyük ve güçlü gemilerimiz var. Bunları kullanmak zorunda kalmamak en büyük temennimiz.”

Trump’tan iki net mesaj: Nükleer silah ve insan hakları

ABD Başkanı, İran’a ilettiği mesajların son derece açık olduğunu vurguladı. Trump, Tahran yönetimine iki temel uyarı yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Onlara iki şey söyledim. Birincisi, nükleer silah yok. İkincisi, protestocuları öldürmeyi bırakın.”

“İnfazlar kabul edilemez”

İran’daki idam cezalarına ve protestolara yönelik sert müdahalelere dikkat çeken Trump, son dönemde yaşanan infazların durdurulması için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Trump, “Binlerce insan öldürülüyor. İki hafta önce 837 kişinin idamını durdurdum. Bu kabul edilemez. Bir şeyler yapmak zorundalar” ifadelerini kullandı.

ABD-İran hattında gerilim sürüyor

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin diplomasi ve askeri seçenekler arasında hassas bir dengeyle sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İran’ın nükleer programı ve ülkedeki insan hakları ihlalleri, ABD yönetiminin en kritik kırmızı çizgileri arasında yer almaya devam ediyor.