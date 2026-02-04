Nepal’in başkenti Katmandu’dan İstanbul’a gitmek üzere havalanan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, kalkış sonrası yaşanan teknik arıza nedeniyle Hindistan’a acil iniş yaptı.

Sağ motorda teknik arıza uyarısı alındı

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçakta kalkıştan kısa süre sonra sağ motora ilişkin teknik bir uyarı alındığını bildirdi.

Uçak Kolkata Havalimanı’na yönlendirildi

Alınan uyarı sonrası uçuş ekibinin güvenlik prosedürlerini devreye soktuğunu belirten Üstün, gerekli kontrollerin yapılabilmesi amacıyla uçağın Hindistan’ın Kolkata kentindeki havalimanına yönlendirildiğini ifade etti. Uçağın planlı şekilde alçalarak emniyetli bir iniş gerçekleştirdiği vurgulandı.

Yolcu güvenliği öncelik oldu

Yetkililer, iniş sırasında yolcuların ve mürettebatın güvenliğini riske edecek herhangi bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Teknik incelemelerin ardından uçağın durumu detaylı şekilde değerlendirilmeye alındı.

Yolcular için yeni uçuş planlaması

Yahya Üstün, uçakta bulunan yolcuların seyahatlerinin aksamaması için gerekli organizasyonun başlatıldığını belirterek, İstanbul varışı için alternatif uçuş planlamasının yapıldığını açıkladı.

THY’den güvenlik vurgusu

Türk Hava Yolları yetkilileri, uçuş güvenliğinin her koşulda öncelik olduğunu vurgularken, benzer durumlarda uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde hareket edildiğini ve sürecin titizlikle yönetildiğini kaydetti.