ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonların yankıları sürerken, Girit Adası’nda bulunan stratejik Suda Askeri Üssü’nde güvenlik alarmı verildi. Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte üste alınan önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, benzeri kritik durumlarda uygulanan standart güvenlik prosedürlerinin devreye sokulduğunu doğrularken, havaalanındaki operasyonel sürecin şu an için aksamadan devam ettiğini kaydetti. Ancak Kathimerini gazetesinde yer alan iddialar, durumun çok daha ciddi olduğuna işaret ediyor. Gazetenin haberine göre, İran’dan gelebilecek olası misilleme tehditleri nedeniyle üs tam anlamıyla teyakkuza geçirilmiş durumda.

Tüm giriş-çıkışların yasaklandığını belirtiyor

Aynı kaynaklar, acil durum planlarının uygulamaya konulduğu tesiste hava savunma sistemlerinin tahkim edildiğini ve güvenlik protokolleri uyarınca yetkisiz tüm giriş-çıkışların yasaklandığını belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketlilik sadece karada değil, denizde de dikkat çekici boyutlara ulaştı. ABD Donanması’nın amiral gemilerinden USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, hafta başında Suda Üssü’ne demirleyerek lojistik ihtiyaçlarını giderdiği ve ikmal sürecinin ardından rotasını Doğu Akdeniz üzerinden İsrail açıklarına çevirdiği bildirildi.