RTÜK, bölgesel ve küresel çapta yaşanan kritik gelişmelerin medya içeriklerine yansımasını yakından takip ettiğini belirten önemli bir duyuru yayımladı. Kurulun dijital medya kanalları üzerinden paylaşılan metinde, yayınların kamu düzeni ve toplumsal barış üzerindeki etkilerinin hassasiyetle incelendiği vurgulandı.

“Asılsız bilgiler paylaşılmasın” uyarısı

Yapılan uyarıda, 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkelerini düzenleyen 8. maddesine dikkat çekilerek yayıncıların uyması gereken yasal sınırlar hatırlatıldı. Bu kapsamda, şiddeti meşrulaştıran içeriklerden kaçınılması, toplumda panik ve infial uyandırabilecek asılsız bilgilerin paylaşılmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca haberlerde tarafsızlık ve nesnellik prensiplerine sadık kalınması, nefret söylemi ile kutuplaştırıcı dilden uzak durulması gerektiği belirtildi. Savaş ve çatışma odaklı içeriklerin ise toplumsal sorumluluk bilinciyle işlenmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek, tüm medya kuruluşlarına sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.