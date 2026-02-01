Donald Trump, ABD merkezli Fox News’e yaptığı açıklamalarda, İran’a yönelik planlar ve Körfez ülkeleriyle yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Planı anlatmak büyük risk olur”

Trump, İran’a yönelik olası adımların Körfez’deki müttefiklerle paylaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu tür bir bilgilendirmenin ciddi riskler taşıdığını söyledi. Planın gizli tutulması gerektiğini vurgulayan Trump, böyle bir paylaşımın kamuoyuna açıklamak kadar sakıncalı olacağını ifade etti.

“İran görüşüyor, süreci izliyoruz”

ABD Başkanı, İran ile temasların sürdüğünü belirterek, sürecin nasıl ilerleyeceğinin zamanla netleşeceğini dile getirdi. Daha önce yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini hatırlatan Trump, o dönemde İran’ın nükleer kapasitesine yönelik sert adımlar atıldığını söyledi. Bu kez farklı bir yol izlenip izlenmeyeceğinin ise sürece bağlı olduğunu kaydetti.

“Bölgeye doğru büyük bir askeri güç ilerliyor”

Trump açıklamasında, Orta Doğu’ya doğru hareket halinde olan büyük bir askeri filonun bulunduğunu da dile getirdi. Söz konusu gücün, daha önce farklı bölgelerde konuşlandırılan askeri unsurlardan daha kapsamlı olduğunu belirten Trump, gelişmelerin seyrine göre adımların şekilleneceğini ifade etti.

Körfez ülkelerinden “netlik” beklentisi iddiası

ABD basınında yer alan iddialara da değinen Trump’ın açıklamaları, Körfez ülkelerinin Washington’dan İran politikası konusunda daha fazla netlik beklediği yönündeki değerlendirmelerle örtüştü. Bazı müttefiklerin, ABD’nin yaklaşımını daha açık şekilde anlamak istediği ancak bu konuda yeterli bilgilendirme yapılmadığını düşündüğü öne sürülmüştü.

İran’dan müzakere mesajı, ancak şartlı

Öte yandan İran cephesinden gelen açıklamalarda, müzakereye açık olunduğu ancak bunun nasıl bir sonuç doğuracağının belirsiz olduğu vurgulanıyor. İran yönetimi, baskı ve tehditlerin sürmesi halinde sürecin başarılı olamayacağı görüşünü dile getiriyor.

Trump’tan hükümetin kapanması yorumu

Trump, ABD’de federal kurumlara finansman sağlayan geçici bütçenin henüz tüm yasama organlarından geçmemesi nedeniyle gündeme gelen kısmi hükümet kapanması ihtimaline de değindi. Sürecin sorunsuz tamamlanacağına inandığını söyleyen Trump, böyle bir kapanmanın hem ülkeye hem de siyasi aktörlere zarar vereceğini ifade etti.