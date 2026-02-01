Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırılar ve ateşkes ihlallerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırılar şiddetle kınandı.

“Saldırılar barış ve istikrarı tehdit ediyor”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son saldırılarının Gazze’de sükûnet ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada, barış sürecinin kritik bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların, bölgede kalıcı huzurun önünde ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi.

“İsrail barış istemediğini bir kez daha gösterdi”

Açıklamada dikkat çeken bir diğer vurgu ise İsrail’in tutumuna yönelik oldu. Söz konusu saldırıların, İsrail’in bölgede barıştan yana bir irade ortaya koymadığını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Ateşkes ve insani yardım vurgusu

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin korunmasının ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaştırılmasının hayati öneme sahip olduğu hatırlatıldı. Bu çerçevede, İsrail’in uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

BM kararlarına uyma çağrısı

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu ifade edildi. İsrail’in bu plan kapsamında yer alan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiği yinelendi.

Uluslararası topluma çağrı

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının sonunda uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, barış sürecinin ilerletilmesi yönünde sorumluluk alınmasının ve daha etkin bir tutum sergilenmesinin önemine dikkat çekti.