ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e verdiği telefon röportajında İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık dokuz dakika süren görüşmede Trump, ABD ordusunun İran’ı “yerle bir ettiğini” savunurken, operasyonların henüz en yoğun aşamasına gelinmediğini belirtti.

Trump, CNN’den Jake Tapper’a yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz. Çok güçlü gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Savaşın uzamasını istemiyorum”

Çatışmaların süresine ilişkin soruya yanıt veren Trump, operasyonun haftalarla sınırlı kalmasını beklediğini söyledi.

“Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm. Planlanandan biraz öndeyiz” diyen Trump, sürecin kontrol altında ilerlediğini öne sürdü.

ABD’nin İran halkına yönelik farklı planları olup olmadığı sorusuna ise “Evet” yanıtını veren Trump, şu an için sivillerin güvenliği nedeniyle herkesin evlerinde kalmasını istediklerini dile getirdi.

“En büyük sürpriz İran’ın saldırıları”

Trump, İran’ın bölgedeki bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını “en büyük sürpriz” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, İran’ın Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik hamlelerinin beklenmedik olduğunu ifade etti.

Trump, bu ülkelerin başlangıçta çatışmalara sınırlı şekilde dahil olacağını düşündüklerini ancak gelişmelerin farklı bir noktaya evrildiğini söyledi.

“Büyük dalga yakında”

ABD Başkanı, İran’a yönelik operasyonların henüz en sert aşamasına geçilmediğini belirterek, “Onları sert bir şekilde vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, bölgede askeri tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret olarak yorumlandı.

İran’da liderlik tartışması

Trump, İran’daki mevcut liderlik yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz. Kimi seçeceklerini bilmiyoruz” diyen Trump, İran’da olası bir değişim sürecine dikkat çekti.

Ayrıca ABD’nin düzenlediği saldırılarda “49 üst düzey ismin öldüğünü” iddia eden Trump, operasyonu “inanılmaz” olarak tanımladı ve İran’ın savunma kapasitesine ilişkin şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Nükleer tehdit vurgusu

Trump, İran’ın nükleer programının uzun süredir bölgesel istikrarı tehdit ettiğini savundu. Bölge ülkelerinin yıllardır “karanlık bir bulutun altında yaşadığını” öne süren ABD Başkanı, askeri operasyonların bu tehdide karşı yapıldığını dile getirdi.

Açıklamalar, ABD-İran hattındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanabileceğine işaret ederken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.