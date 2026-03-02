Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), son dönemde bölgesel ve küresel gelişmelerin enerji piyasalarına etkisi sürerken doğal gaz arz güvenliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye’nin doğal gaz tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

“Gerekli tüm tedbirler alındı”

BOTAŞ’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin hayata geçirildiği ifade edildi. Enerji arzında aksama yaşanmaması için hem teknik hem de lojistik hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kaynak çeşitliliği ve uzun vadeli sözleşmeler vurgusu

BOTAŞ, Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde güçlü bir altyapıya sahip olduğunun altını çizdi. Açıklamada şu unsurlar öne çıktı:

Kaynak çeşitliliği

Uzun vadeli doğal gaz tedarik sözleşmeleri

Güçlü iletim altyapısı

Yer altı depolama kapasitesi

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gazlaştırma tesisleri

Bu unsurlar sayesinde Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin sağlam temeller üzerinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Tedarik zincirinde aksamaya izin yok

Kurum açıklamasında, doğal gaz tedarik zincirinde herhangi bir aksama veya risk bulunmadığı net bir şekilde dile getirildi. Enerji piyasalarında dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde yapılan bu açıklama, hem sanayi hem de konut tüketicileri açısından güvence mesajı olarak değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyon sürüyor

BOTAŞ ayrıca, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliği içerisinde sürecin anlık olarak takip edildiğini belirtti. Olası gelişmelere karşı koordineli bir şekilde hareket edildiği ve enerji arzında sürekliliğin öncelikli hedef olduğu kaydedildi.