İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu kentin güney banliyölerinden Burj al-Barajneh bölgesine en az dört hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve dumanların yükseldiği bildirildi. Olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hedef: Burj al-Barajneh

Saldırıların, Beyrut’un güneyinde yer alan ve Hizbullah’ın etkili olduğu bilinen Burj al-Barajneh bölgesini hedef aldığı aktarıldı. Bölge, geçmişte de İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimlerde hedef noktalarından biri olmuştu.

Yerel kaynaklar, saldırıların kısa aralıklarla gerçekleştiğini ve bölge halkının büyük panik yaşadığını belirtti.

İsrail Ordusu: “Hizbullah Hedefleri Vuruldu”

İsrail ordusu, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonun Hizbullah’a ait hedeflere yönelik olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, söz konusu bölgede Hizbullah’a bağlı askeri altyapının hedef alındığı iddia edildi.

Saldırı Öncesi Tahliye Emri

İsrail ordusunun, operasyon öncesinde Burj al-Barajneh için tahliye çağrısı yaptığı bildirildi. Bu adımın, olası sivil kayıpları azaltma amacı taşıdığı savunuldu.

Ancak saldırının ardından bölgedeki hasara ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.