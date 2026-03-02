Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yeni bir deprem haberi daha geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkez üssü olan korkutan bir deprem meydana geldi.

Malatya Battalgazi'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili olarak son dakika verileri aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.52 sıralarında gerçekleşen depremin meydana geldiği derinlik ise 8.94 KM olarak açıklandı. Deprme bölge halkında büyük endişe ve panik yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: