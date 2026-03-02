ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’da bir acı haber daha geldi. İran Dini Lideri Ali Hamaney’in eşi Mansure Hüceste Bakırzade, saldırılar sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İran basını, bir süredir komada bulunan Bakırzade’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Saldırı sonrası komaya girmişti

İran kaynaklı haberlerde, Mansure Hüceste Bakırzade’nin ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaralandığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, Bakırzade’nin bir süredir komada olduğunu ve hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiğini açıkladı.

Tahran’daki saldırıda Hamaney hayatını kaybetmişti

İran kamuoyunu sarsan saldırıda, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in de hayatını kaybettiği bildirilmişti. Başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda Hamaney’in yanı sıra ailesinden bazı isimlerin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Resmi açıklamalara göre, saldırıda Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti.

İran basınından açıklama

İran medyasında yer alan haberde, “Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi. Olayın ardından ülkede yas havası hâkim olurken, üst düzey yetkililerden taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.

Bölgesel gerilim derinleşiyor

Son gelişmeler, Orta Doğu’da artan gerilimin yalnızca askeri ve siyasi boyutla sınırlı kalmadığını, insani kayıpların da büyüdüğünü ortaya koyuyor. İran yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacağı ve bölgedeki tansiyonun nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.