AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik saldırılara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sürerken basın mensuplarına konuşan Çelik, İran’a yönelik müdahalenin hukuksuz olduğunu vurguladı.

Çelik, “Hiçbir ülkenin başka bir ülkeye rejim değişikliği dayatma hakkı yoktur. Devlet mimarisinin hedef alınması büyük facialara davetiye çıkarır” ifadelerini kullandı.

“İran’a yönelik saldırı uluslararası hukuka aykırı”

İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çelik, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıların meşruiyeti olmadığını söyledi.

Nükleer konulara ilişkin müzakereler sürerken askeri operasyon yapılmasının diplomasiyi zayıflattığını kaydeden Çelik, “Diplomasi, daha önce kararlaştırılmış bir saldırının taktik örtüsü olamaz” dedi.

“İran halkının yanındayız”

Saldırılarda İran’ın ciddi kayıplar verdiğini ifade eden Çelik, hayatını kaybedenler için taziye mesajı iletti.

“Bu zor zamanda kardeş İran halkının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” diyen Çelik, müzakere masasının yeniden ve samimi bir şekilde kurulması gerektiğini vurguladı.

“Rejim gerekçesi müdahaleye bahane olamaz”

Bir ülkenin rejiminin hedef alınmasının son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu belirten Çelik, bu tür müdahalelerin geçmişte farklı ülkelerde ağır sonuçlara yol açtığını hatırlattı.

Rejim değişikliği söylemleri üzerinden yürütülen askeri hamlelerin bölgesel savaşı tetikleyebileceğini ifade eden Çelik, devlet yapısının çökertilmesinin büyük insani krizlere neden olacağını dile getirdi.

Göç ve güvenlik hazırlığı

Türkiye’nin olası bir göç dalgasına karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Çelik, devlet kurumlarının koordinasyon halinde çalıştığını aktardı.

Türkiye’nin güvenlik denkleminin, ortaya çıkabilecek tüm senaryolara karşı güncellendiğini belirten Çelik, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumunun da yakından takip edildiğini, büyükelçilik ve başkonsoloslukların 7/24 hizmet verdiğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı ve ekonomik etkiler

Çelik, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulundu. Böyle bir adımın küresel ekonomide dalgalanmalara yol açabileceğini ifade eden Çelik, Türkiye ekonomisinin geçmiş krizlere karşı dayanıklılık gösterdiğini söyledi.

“Ekonomimiz üzerinde geçici etkiler olabilir ancak ekonomi yönetimimiz bu tür krizleri yönetme tecrübesine sahiptir” diyen Çelik, kurumlar arası iş birliğiyle gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Özgür Özel’e eleştiri

Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Çelik, Özel’in dış politika konusundaki açıklamalarının net olmadığını savunarak, “Etrafımız ateş çemberiyken siyasi birlik ve dirlik çağrısı yapılması gereken gün bugün” dedi.

Açıklamalar, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere ilişkin diplomasi, güvenlik ve ekonomi başlıklarında çok boyutlu bir hazırlık içinde olduğunu ortaya koydu.