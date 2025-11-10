ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerine yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çalışanların “derhal görevlerine dönmeleri gerektiğini” belirten Trump, aksi durumda maaşlarda ciddi kesintiler yapılacağını açıkladı.

“İşe dönmeyenlerin maaşlarında kesinti olacak”

Trump, mesajında iş bırakmaya devam eden kontrolörlere karşı net bir tavır ortaya koydu. “Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacak.” ifadeleri, hem sendikalar hem de kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

‘Büyük vatanseverler’ için ödül önerisi

Hükümetin kapalı kaldığı dönemde izin almadan çalışmaya devam eden kontrolörleri “büyük vatanseverler” olarak nitelendiren Trump, bu personele kişi başı 10 bin dolarlık ikramiye verilmesini tavsiye edeceğini duyurdu.

Trump, bu grubun fedakârlığını takdir ederek, “Kısa süre içinde maaşların tamamen ödeneceğini biliyorum” dedi.

“Şikayet eden çalışanlardan memnun değilim”

Trump’ın açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise izne ayrılan ve iş bırakma eylemine katılan çalışanlara yönelik eleştirileri oldu. Başkan, bu kişileri “şikayet etmekten başka bir şey yapmamakla” suçlayarak şöyle devam etti:

“Bu çalışanlar ABD’ye yardım etmek için hiçbir adım atmıyor. Bu durum sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir.”

“Görevden ayrılmak istiyorsanız, tazminatsız yapabilirsiniz”

Trump ayrıca, işi bırakmak isteyenlere açık kapı bıraktığını ifade ederek, “Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“Yeriniz gerçek vatanseverlerle doldurulacak”

Trump, pozisyonlardan ayrılan kişilerin yerine yeni, yüksek teknoloji ekipmanlarla desteklenen personelin çok daha iyi iş çıkaracağını belirtti. Açıklamasında, “Yeriniz, dünyanın en iyisi olan yepyeni son teknoloji ekipmanlarla daha iyi performans sergileyecek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır” ifadeleri yer aldı.